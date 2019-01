Balbi Júnior segue como chefe de equipe na Pro Tork

À frente da Pro Tork O2 Kawasaki BW3 Racing

Antônio Jorge Balbi Júnior (foto, com a irmã, Mariana e Marlon Bonilha) segue como chefe de equipe em 2019. O ex-piloto mineiro está à frente da Pro Tork O2 Kawasaki BW3 Racing, equipe formada por Pedro Magero (MX2 e MX2 JR), Frederico Spagnol (MX2) e Vinicius Borgarelli (MX3).

A expectativa é brigar pelos títulos nas respectivas categorias do Campeonato Brasileiro de Motocross, além de estaduais como Mineiro e Goiano.

Os atletas (fotos abaixo) se encontram em Belo Horizonte (MG) para a pré-temporada, onde recebem todo o treinamento de Jorginho, além do suporte de sua irmã e também ex-piloto Mariana e do primo e preparador de motos Max. Família trabalhando unida em parceria com a Pro Tork pelo nono consecutivo, marca que é considerada a maior fábrica de motopeças da América Latina.

“Muito me orgulha fazer parte deste time, agradeço a confiança da família Bonilha. São anos de apoio incondicional, seja nos bons ou maus momentos. A cada ano que passa, a empresa se supera melhorando a qualidade dos produtos e investindo no crescimento do esporte. Como equipe, esperamos retribuir todo esse suporte com bons resultados”, exalta Balbi.

E além do patrocínio, a Pro Tork também segue como equipamento oficial da Balbi School, na qual os irmãos oferecem treinamento para atletas, principalmente amadores, em busca de aperfeiçoamento. Os cursos acontecem na capital mineira e os interessados podem entrar em contato pelos telefones (31) 99232-0646 ou 99108-7539.

A equipe tem o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.