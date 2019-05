Batalhão participa do Dia do Desafio

Estímulo à prática da atividade física diária

Nesta segunda-feira, dia 29, na sede do 2º BPM, os policiais participaram de uma ginástica laboral com exercícios de alongamento.

A atividade foi desenvolvida pelo tenente Aníbal, acadêmico do curso de Educação Física e realizada com 25 integrantes da corporação por aproximadamente meia-hora.

Na oportunidade, o comandante do 2º BPM, Ten.-Cel. José Luz de Oliveira, enfatizou a importância da atividade física no serviço e também na melhoria de sua a qualidade de vida.

Sobre a campanha – O Dia do Desafio surgiu no Canadá, em 1983, quando houve um incentivo para que as pessoas buscassem utilizar menos energia elétrica e saíssem de suas residências para caminhar por 15 minutos, objetivando estimular a realização de práticas saudáveis.

No ano seguinte, houve o compartilhamento da ideia inicial, sendo realizada a mesma atividade, no mesmo dia e horário e, assim, surgiu o Dia do Desafio, que tem o intuito de despertar o interesse pela prática de esportes e atividades físicas.

Com um conceito simples, o evento incentiva cidades dos cinco continentes a promover a prática da atividade física diária, ressaltando a importância do esporte e do lazer para a manutenção da saúde.

Realizado anualmente, sempre na última quarta-feira do mês de maio, o Dia do Desafio propõe que as pessoas interrompam suas atividades rotineiras e pratiquem, durante 15 minutos consecutivos, qualquer tipo de atividade física.