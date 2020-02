Cachorrão Pro Tork Moto Show agita Carnacross em SP

R$ 16 mil em premiação

Já está virando tradição a presença do Cachorrão Pro Tork Moto Show no Carnacross, disputa de velocross que acontece todo ano no Balneário de Pauliceia (SP). Wesley Rodrigues Oliveira, o homem por trás da atração, promete agitar o público neste domingo, dia 23, e terça-feira, dia 25, a partir das 12h. A entrada é franca.

O piloto está animado para a apresentação, que consiste na demonstração de diversas manobras com bicicletas, motocicletas de 135 a 750 cilindradas e karts. Algumas são repletas de efeitos especiais e ainda contam com a interação do público, o que torna tudo mais emocionante.

A competição inicia no sábado e irá distribuir R$ 16 mil em premiação, atraindo grandes nomes do esporte. Uma ampla infraestrutura foi preparada no local, com arquibancadas, praça de alimentação, camping e estacionamento. A expectativa é que milhares de pessoas prestigiem o evento.

O Cachorrão Pro Tork Moto Show tem o patrocínio da NOS Energy Drink e Sportbay.