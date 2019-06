Cachorrão Pro Tork Moto Show retorna ao Costa Rica Moto Fest

Evento repleto de manobras radicais

O Cachorrão Pro Tork Moto Show fez sucesso no último Costa Rica Moto Fest, tanto que está de volta para agitar a quinta edição com suas manobras radicais. O encontro de motociclistas acontece nos dias 21 e 22 de junho, no Centro de Eventos da cidade de Costa Rica, no Mato Grosso do Sul.

Wesley Rodrigues Oliveira é o homem por trás da atração, executando acrobacias com uma bicicleta e kart, além de motos de diferentes cilindradas. Com sequências no estilo zerinho, borrachão, wheeling, flatland, freestyle e outras loucuras impressionantes de se ver, ele garante uma inesquecível lembrança ao público.

O piloto entrará em cena no sábado, a partir das 15h. Para prestigiar, basta doar um quilo de alimento não perecível em prol da Casa da Sopa. A programação conta ainda com shows musicais, exposição de carros antigos, estúdio de tatuagem, tirolesa, food trucks e muito mais. Vale a pena conferir!

O Cachorrão Pro Tork Moto Show tem o apoio da Motul, NOS Energy Drink e Sportbay.