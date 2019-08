No dia 22 de setembro acontecerá a 9ª edição da Caminhada Internacional na Natureza em Ribeirão Claro.

O trajeto de 14 quilômetros iniciará no Santuário São Vicente Pallotti (foto), às 8h30m, e terminará na Pousada Ruvina, por volta das 12 horas.

No local da chegada será servido um almoço por adesão no valor de R$ 30 por pessoa. A caminhada é promovida pela prefeitura de Ribeirão Claro, Secretaria de Turismo e Meio Ambiente e Emater, com o apoio da Rota do Rosário e Associação Turística do Norte Pioneiro (Atunorpi).

As inscrições podem ser realizadas no site www.ribeiraoclaro.pr.gov.br

Serão sorteadas duas descidas de tirolesa para os que se inscreverem antecipadamente. Outras informações pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (43) 3536-1300.