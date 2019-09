Campeonato de Inverno de Vôlei de Tomazina termina com sucesso

Competição regional

Tomazina sediou entre os meses de julho e agosto o CAMPEONATO DE INVERNO DE VOLEIBOL, um dos maiores eventos da modalidade já realizado na região.

Os jogos ocorreram na quadra de esportes da APAE(Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) da cidade às terças e quintas-feiras, sempre com dois jogos por rodada durante dois meses.

As Equipes participantes do Naipe Feminino foram: Máster Voleibol Tomazina, Siqueira Campos, Semec Pinhalão, Juventude Tomazinense, Wenceslau Braz, Joaquim Távora, Vôlei Tomazina e Águias voleibol Jundiaí do Sul.

Pelo Naipe Masculino foram: Máster Voleibol Tomazina, Siqueira Campos, Águias Voleibol Jundiaí do Sul, Construtora Albergoni São José da Boa Vista, Semec Pinhalão, Marra Volleybal Joaquim Távora, Figueira e Riversul/SP.

Depois de exatas 32 partidas e muita emoção o público que compareceu em massa em todos os jogos puderam conhecer os campeões:

Masculino

CAMPEÃO: Master Voleibol Tomazina;

VICE CAMPEÃO: Siqueira Campos;

3° COLOCADO: Marra Volleybal Joaquim Távora.

Ainda aconteceram as premiações individuais de Melhor Saque que ficou com o atleta da equipe Master Voleibol Tomazina Lineker; Melhor Levantador foi o atleta Júlio Cesar da equipe Marra Volleybal Joaquim Távora; Melhor Atacante , o Atleta Beth da equipe Semec Pinhalão; Melhor Líbero o atleta Luis Carlos (Cuca) ,do Master Voleibol Tomazina e o Jogador Destaque foi o Atleta de Siqueira Campos,Vitor King.

FEMININO

CAMPEÃS: Siqueira Campos;

VICE CAMPEÃS: Semec Pinhalão e

3° COLOCADAS: Vôlei Tomazina.

A premiação de Melhor Saque foi para a atleta Rafaela, da equipe Vôlei Tomazina; Melhor Levantadora a atleta Layane, de Siqueira Campos; Melhor Atacante a atleta Kamila, de Joaquim Távora; Melhor Líbera a atleta Taymara, da equipe Semec Pinhalão e a Jogadora Destaque foi a atleta Dorcas, de Siqueira Campos.

Para o João Emerson (Pantera) organizador do evento, o Campeonato foi um sucesso, com oito equipes masculinas e oito femininas, 32 jogos que agitaram as terças e quintas-feiras da cidade, sempre com casa cheia com torcedores de toda região.

Ele agradeceu o prefeito Flávio Zanrossi pelo apoio que vem dando ao Esporte de Tomazina, ao Diretor de Esportes Alan “Gole”, a toda sua equipe Professores Luciano “Gordinho”, Alan Rocha, Demétrio, Edna (Fotografa), Mary e toda Equipe Master Voleibol Tomazina.