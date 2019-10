Carreata de atlheticanos em Santo Antônio da Platina (vídeo)

De Escolinha da AABB



Os garotos e as meninas de faixa etária entre seis ao 17 anos num total de 60 alunos e os pais e responsáveis por eles promoveram carreata na manhã deste sábado, em Santo Antônio da Platina.

Com som entoando o hino do Athetico, atravessaram o centro de alguns bairros depois de sair e chegar da AABB (Associação Atlética Banco do Brasil), onde são realizados os treinos de terça a sexta-feira.

A mensalidade é muito barata, apenas 50 reais e usam o método do ídolo do Furacão, Paulo Rink.

O telefone para contato é (43) 3534-1319, falar com Jéssica.

