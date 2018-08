Ciclista cumpre promessa há 25 anos

Antônio Rogério do Nascimento, conhecido como Neguinho do Asfalto (fotos), esteve em Santo Antônio da Platina, nesta quarta-feira, 29, e visitou a Bicicletaria São João. Foi recepcionado pelo empresário João Batista Ferreira Junior mais conhecido como Juninho.

Ele contou a sua história de vida aos funcionários da loja.Ao nascer no Mato Grosso do Sul “cego e paralítico”, prometeu a Nossa Senhora Aparecida que pedalaria por trinta anos caso tivesse a oportunidade de caminhar e enxergar.

A bicicleta, Esfera, carrega os utensílios necessários, como roupas, garrafas de água, roupas, barraca, alimentos, não tem patrocínio ou outros recursos e diz contar com a ajuda de caminhoneiros, ao longo do percurso.

O peregrino percorre cerca de 150 km por dia, pedala a uma média de 35 km/h e bebe cerca de 5 litros de água por dia. Na cabeça, o fone de ouvido sempre vai ligado e embala, ao som de músicas religiosas e forró.

Tendo o pedido recebido, já se passaram 25 anos de estrada, com mais de 335 mil quilômetros pedalados,segundo ele, dezenas de pares de tênis, pneus, câmaras e bicicletas, e visitado alguns países pelo continente.

O ciclista já tem a data e o destino final de sua promessa: “Se Nossa Senhora permitir, em fevereiro de 2022, no Canadá encerro minha jornada”.

Com destino para Londrina, seguiu sua trajetória.