Circuito Sesc de Xadrez em Santo Antônio da Platina

Com 200 participantes

Santo Antônio da Platina sedia, neste sábado, dia 14, etapa do Circuito Sesc de Xadrez. As partidas serão disputadas no Ginásio Municipal de Esportes Henrique Schimidt com participação de 200 inscritos de cidades do Norte Pioneiro.

As inscrições estão encerradas.

Participam desse torneio crianças e adolescentes enxadristas em idade escolar e adultos, inscritos nas categorias Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sub 18 e Sub 20. Há também a categoria Geral/Aberto, incluindo os trabalhadores do comércio e comunidade em geral.

Neste ano, o Circuito de Xadrez ampliou seu calendário, com 24 etapas em todo o estado, de maio a dezembro. A iniciativa conta com o Apoio técnico da Fexpar (Federação de Xadrez do Paraná) e apoio institucional do Centro de Excelência do Xadrez.

O Circuito de Xadrez tem a finalidade de aliar educação e lazer, ao promover o intercâmbio sociocultural e desportivo entre os participantes. O evento dissemina o Xadrez na sociedade, e facilita o acesso à prática.

Para a organização do Circuito, a modalidade conta com características pedagógicas diferindo das demais práticas desportivas, pois desenvolve principalmente o aspecto cognitivo. É uma excelente atividade mental, que complementa as demais oferecidas desportivas oferecidas nas unidades do Sesc pelo Paraná.

Premiação: Receberão medalhas os três primeiros colocados, do Sub 8 ao Sub 20, no Feminino e Masculino. Os três primeiros colocados da categoria Geral/Aberto receberão troféus. Ao todo, serão distribuídas 45 premiações.

Informações: (43) 3558-3302