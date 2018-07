Com três derrotas num dia, Santo Antônio está fora da final

Acabaram as esperanças

Os Jogos da Juventude do Paraná chegaram ao penúltimo nesta quarta-feira, dia 18, em Uraí, com as disputas cada vez mais acirradas e eliminando equipes em várias modalidades.

Na terça-feira foi a vez de Santo Antônio da Platina dar adeus ao sonho do título regional.

As equipes representantes do município disputavam o título em três modalidades, mas perderam as três partidas que disputaram, no futsal masculino e feminino e no futebol.

No futebol, a eliminação foi diante de Nova Fátima, que venceu pelo placar de 1 X 0. Já no futsal feminino, a rivalidade entre Santo Antônio da Platina e Jacarezinho estava em jogo. Mas a equipe feminina platinense não conseguiu superar essa rivalidade.

As jacarezinhenses venceram com um gol de diferença, pelo placar de 4 X 3. No futsal masculino, o adversário foi a equipe de Santa Amélia, que venceu Santo Antônio da Platina pelo placar de 4 X 2. Aliás, Santa Amélia assumiu o favoritismo da competição no futsal masculino, pois Joaquim Távora também deixou a competição nessa modalidade.

Carlópolis (foto) eliminou Ribeirão Claro e disputa vaga para a final no futebol contra Itambaracá.

As tavorenses não conseguiram passar por São Sebastião da Amoreira e perderam por 3 X 2, num jogo tenso e emocionante, que terminou empatado. A vitória de São Sebastião da Amoreira foi conquistada pelas mãos “milagrosas” do camisa 12, goleiro que defendeu duas cobranças e ainda marcou um vez. Ainda no futsal masculino, Jacarezinho continua na competição e disputa a semifinal nesta quarta-feira. A equipe dos irmãos Araújo venceu Abatiá pelo placar de 3 X 1, num jogo sofrido e, por isso mesmo, com muita comemoração pela vitória suada.