Confira resultados dos JEPs em Santana do Itararé

Bom de Bola

A primeira rodada da Fase Regional de Santana do Itararé do Bom de Bola começou com o pé direito para o Colégio Estadual João Paulo II, de Arapoti. O colégio arapotiense estreou com vantagem nas categorias masculino e feminino de 15 a 17 anos após vencerem o Colégio São Tomaz de Aquino, de Wenceslau Braz , e o Colégio Estadual Padre Erasmo Braga, de Sengés. As partidas foram disputadas na sexta-feira (6), no Estádio Municipal José de Oliveira.

No masculino, os estudantes de Arapoti venceram os de Sengés por 1×0, em um jogo disputado até o minuto final. A equipe do João Paulo II abriu o placar aos 25 minutos do primeiro tempo, com o aluno Marcos Cesar Somensi da Costa. Com a vantagem na primeira etapa, os arapotienses precisaram segurar os constantes ataques do Padre Erasmo Braga, que tinha dificuldade em furar a defesa adversária.