Confirmado projeto Meu Campinho em Conselheiro Mairinck

Viabilizado por Cobra Repórter

O projeto “Meu Campinho” é muito cobiçado pelos municípios, pois são uma opção de esporte e lazer para todas as idades, crianças, jovens e adultos. Ele é composto por campo com grama sintética, com iluminação e alambrados, parquinho infantil e academia ao ar livre.

Pensando nisso o deputado Cobra Repórter esteve com o secretário do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas (SEDU), João Carlos Ortega, e garantiu a liberação de recursos para a construção de unidades em Conselheiro Mairinck, Nova América da Colina, Rolândia e Rancho Alegre.

“Sabemos da importância desses espaços de prática de esportes para os jovens e pessoas adultas e de diversão para as crianças. Por isso, temos trabalhado junto à Sedu para garantir mais unidades para as cidades da nossa região. É um projeto fantástico que nosso governador Ratinho Junior trouxe da Alemanha”, ressaltou Cobra Repórter.

O prefeito de Conselheiro, Alex Sandro Pereira, esteve em Curitiba nesta quarta (11) e recebeu pessoalmente a notícia da liberação dos recursos para o “Meu Campinho” na sua cidade. Segundo o chefe do executivo, que comemorou a conquista, a unidade será construída na Avenida Deputado José Afonso, no antigo Matadouro.

O programa foi criado no período em que Ratinho Junior estava à frente da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano. O projeto é inspirado na Alemanha, que instalou campos de grama sintética, os mais modernos para quem gosta de futebol.É criado um ambiente familiar, onde mães e pais se divirtam com seus filhos brincando e se confraternizando.

O Meu Campinho conta com campo de futebol com grama sintética, alambrado, playground, parquinho adaptado para crianças com deficiência, academia da terceira idade, paisagismo etc.