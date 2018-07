Será a quarta etapa

Neste domingo, dia 22 , acontece a quarta etapa da Copa Pro Tork Cross Rio de Velocross 2018, na cidade de Araucária (pr). A expectativa para o evento é grande, os pilotos não veem a hora de acelerar no traçado do Centro de Treinamento, localizado no Rio Abaixinho, BR-476, KM 162.

Ao todo serão disputadas 23 categorias, com mais de R$ 4 mil em premiação. A programação inicia às 9h, com a realização dos treinos livres. Já as corridas serão feitas a partir das 11h. Quem for da região não pode perder. O ingresso custa apenas R$ 10 e pode ser adquirido no local.

Pro Tork garante inscrição gratuita

A Pro Tork, maior fábrica de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes, patrocina a competição e oferece inscrição subsidiada a todos os participantes que utilizarem equipamentos da marca. Confira o regulamento completo no site: www.fprm.com.br.