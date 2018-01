Copa Unopar/MM de Futsal começa hoje em Wenceslau Braz

Com maior premiação da história do esporte brazense

Começa na noite desta quarta-feira, dia 24, a Copa MM/Unopar de Futsal, uma das competições mais aguardadas de Wenceslau Braz e que promete, em todos os aspectos, ser a maior da história da modalidade no município.

Neste ano são oito equipes divididas em dois grupos. No grupo A estão o campeão de 2017, Perfil (de Santo Antônio da Platina), Turismo São José (W. Braz), Marra Futsal (Joaquim Távora) e Barril (Siqueira Campos). No grupo B estão o vice-campeão de 2017, Império (W. Braz), Master Futsal (W. Braz), FG Sistemas (Siqueira Campos) e Vila Los Angeles (W. Braz).

Os dois melhores colocados de cada grupo avançam às semifinais. As partidas acontecem às quartas, quintas e sextas-feiras no Ginásio de Esportes Edmar Luiz Costa, à partir das 20h15. Durante a primeira fase a entrada é gratuita ao público.

A competição deste ano deve não só repetir como ter ainda mais sucesso que o campeonato de 2017, quando praticamente todas as partidas tiveram ginásio lotado e foram disputados grandes jogos. Neste ano, porém, serão ainda mais atletas profissionais e de renome nacional inscritos.

Torcida lotou o ginásio ano passado e deve repetir o apoio novamente

A secretaria municipal de Esportes teve o cuidado de realizar um campeonato com número limitado de times justamente para que o calendário não fosse conflitante com as datas de competições nacionais, quando muitos dos atletas profissionais se apresentam às equipes por onde atuam.

“Acredito que será o maior campeonato de futsal que nós já tivemos, e um dos maiores de toda a região. Agradeço bastante à prefeitura de Wenceslau Braz pelo apoio, às equipes e aos patrocinadores pela confiança para marcar presença e investir alto nesta competição, porque sabem que é um campeonato de grande visibilidade e que dará retorno. Então convidamos a população para que prestigie essa competição que é nossa, de todos os brazenses”, afirma o secretário municipal de Esportes e Lazer de Wenceslau Braz, Michael Santos.

O prefeito do município, Paulo Leonar (PDT), enaltece o crescimento do esporte em Wenceslau Braz. “Para nós é um orgulho já no segundo ano de mandato ter uma competição com tamanha projeção e tantos atletas de alto nível, que tenho certeza que proporcionarão um grande espetáculo aos torcedores. Eu, como amante do esporte, estarei presente e convido às famílias para participarem e ter esse momento de lazer tão saudável. Temos investido cada vez mais no esporte e vamos continuar, com mais competições, mais escolinhas e mais participações em campeonatos”.

PRIMEIROS JOGOS: Copa MM/Unopar de Futsal já começa com jogos imperdíveis. Nesta quarta se enfrentam Perfil x Turismo São José e depois Marra Futsal x Barril. Na quinta-feira (25) jogam Império x Master e FG Sistemas x Vila Los Angeles. Já na sexta-feira (26) é a vez de se enfrentarem Perfil x Marra Futsal e Barril x Turismo São José.

PREMIAÇÃO RECORDE -A Copa MM/Unopar de Futsal também dará a maior premiação da história do esporte brazense. No total serão distribuídos quase R$ 20 mil às equipes e atletas premiados, praticamente dobrando o valor entregue em 2017.A competição é uma realização da prefeitura de Wenceslau Braz através da secretaria municipal de Esportes e Lazer.