O Coritiba finalmente entrou em campo pelo Campeonato Paranaense de Futebol 2021. A primeira partida do time patrocinado pela Pro Tork foi contra o Maringá, no Estádio dos Pássaros, em Arapongas. O Verdão venceu pelo placar de 1×0, com gol de Waguininho.

O jogo – Para a estreia na competição regional, o técnico Gustavo Morínigo teve a baixa de última hora do centroavante Léo Gamalho, que sentiu um desconforto no aquecimento da partida. No lugar dele, entrou Robinho.

A escalação do Coxa teve: Wilson, Natanael (Matheus Bueno), Wellington Carvalho, Luciano Castán e Romário; Willian Farias, Val e Rafinha (Luiz Henrique); Igor Paixão (Guilherme Biro), Waguininho e Robinho (Valdeci).

O Alviverde começou explorando os espaços que encontrava na defesa do Maringá. O elenco ainda está se encaixando, já que é apenas o segundo jogo que todo o grupo disputa junto, e na partida de hoje conseguiu criar jogadas perigosas contra o gol adversário.

No primeiro tempo, aos 41’, Natanael derrubou Vinícius, dentro da área, e o árbitro marcou pênalti para a equipe maringaense. Mirandinha foi na bola, mas o goleiro Wilson, que completou 250 jogos com a camisa do Coritiba, defendeu a cobrança.

O gol do Coxa veio no segundo tempo, depois que Igor Paixão venceu a defesa do Maringá pela esquerda e encontrou Waguininho dentro da área, que empurrou a bola pro gol, marcando o seu primeiro pelo Coritiba, aos 33’, dando a vitória para o Verdão.

Agora, a equipe coxa-branca segue em Arapongas, respeitando o decreto que impede a continuidade dos treinamentos em Curitiba e região metropolitana. O próximo compromisso pelo Paranaense será contra o Cascavel CR, no sábado (27), às 16h, também no Estádio dos Pássaros.

O Coritiba tem o patrocínio da Pro Tork – a maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes.