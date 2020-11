Próximo compromisso será domingo contra Inter abrindo returno do Brasileiro

O Coritiba enfrentou o Atlético-GO neste sábado (31), no Couto Pereira, em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol, e venceu pelo placar de 1 a 0, com gol de Matheus Galdezani, no primeiro tempo.

O novo auxiliar técnico permanente do Coritiba, Pachequinho, esteve comandando a equipe na partida e mandou a campo um Coxa modificado, em relação aos últimos jogos. Ele promoveu a estreia do argentino Cerutti, como titular na equipe coxa-branca, além dos retornos de Hugo Moura, Neilton e Ricardo Oliveira, que também começaram jogando. Os 11 iniciais foram Wilson, Matheus Sales, Sabino, Nathan Silva e William Matheus. Hugo Moura, Matheus Galdezani e Cerutti, e na frente com Neilton e Ricardo Oliveira.

Logo no início, aos 7 minutos, o Coxa saiu na frente no placar, com gol de Matheus Galdezani. Em jogada iniciada pelo lado esquerdo, Giovanni Augusto encontrou Galdezani entrando na área adversária, que alcançou a bola e marcou.

Depois, o Verdão seguiu em busca do segundo gol, e novamente o camisa 20 chegou com perigo aos 39’, quando acertou uma bomba no travessão.

Na volta do intervalo, Giovanni Augusto deu lugar a Sarrafiore, e o Coxa controlou o resultado. Aos 15’, em cobrança de falta, Neilton marcou, mas após verificação do VAR, o árbitro Daniel Nobre Bins, assinalou toque de mão na área e anulou o gol. A partida terminou com vitória do Verdão, por 1 a 0, fechando o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Ainda reforçaram o Coritiba durante o segundo tempo, Rodrigo Muniz, Natanael, Matheus Bueno e Nathan.

O próximo compromisso do Coxa, será no domingo (8), contra o Internacional, no Beira Rio, às 19h, abrindo o returno do Brasileiro.

