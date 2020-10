Verdão seguiu pressionando e artilheiro Robson ampliou o placar

O Coritiba venceu o Palmeiras, nesta quarta-feira, dia quatro, em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol, no Allianz Parque, pelo placar de 3 a 1, com dois gols de Robson e um de Giovanni Augusto. Gabriel Veron descontou para o adversário.

O time patrocinado pela Pro Tork dominou o jogo e mostrou que precisava do resultado lutando do início ao fim. Com o placar, somou três pontos na tabela de classificação, totalizando até agora 16.

O Coritiba tem o patrocínio da Pro Tork – a maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial em capacetes.

Seu próximo compromisso será no Couto Pereira, no sábado, dia 17, quando receberá o Santos em casa, às 17h.

O jogo – A equipe coxa-branca começou com alterações em relação à partida contra o Fortaleza. O técnico Jorginho promoveu as estreias do zagueiro Henrique Vermudt, Piá do Couto, que recebeu a sua primeira oportunidade como titular do time principal, e do atacante Rodrigo Muniz, que chegou esta semana ao Alto da Glória, e já começou jogando. Além deles, Matheus Galdezani e Yan Sasse, que havia entrado durante o último jogo, iniciaram como titulares.

Quem também estreou, foi o meio-campista Mattheus Oliveira, que estava há duas semanas integrado ao elenco, porém ainda não podia atuar, por conta da data de abertura da janela de transferências internacionais. O jogador entrou na segunda etapa.

Os 11 iniciais contaram com Wilson, Natanael, Henrique Vermudt, Sabino e William Matheus, Hugo Moura, Matheus Galdezani e Yan Sasse. Na frente teve Giovanni Augusto, Robson e Rodrigo Muniz.

O Coritiba começou a partida atacando o adversário, e logo na primeira oportunidade, abriu o placar. Aos 7’ minutos, Giovanni Augusto cruzou a bola na área, e encontrou Robson, que apareceu sozinho atrás da zaga palmeirense, e marcou o seu primeiro gol na partida.

O Verdão seguiu pressionando o adversário e o artilheiro Robson, ampliou o placar aos 23’ minutos. Matheus Galdezani passou para o atacante coxa-branca, que recebeu a bola, e de fora da área, marcou pela segunda vez. Robson é o artilheiro do Coritiba nesse Campeonato Brasileiro, com seis gols anotados. Ainda no primeiro tempo, o Palmeiras descontou, com Gabriel Veron, aos 37’ minutos.

Na volta do intervalo, o Coxa trabalhou a bola até chegar ao terceiro gol no marcador. Aos 19’, foi a vez de Robson servir Giovanni Augusto. O camisa 30 chegou cruzando na área, para Giovanni Augusto, que alcançou a bola, e empurrou para dentro da meta adversária.

O Coritiba manteve a boa atuação como no primeiro tempo, e venceu pelo placar de 3 a 1. O Palmeiras ainda balançou as redes mais uma vez, no entanto, o gol foi anulado pela arbitragem. Reforçaram a equipe coxa-branca durante a segunda etapa, Gabriel, Neilton, Matheus Bueno, Ramon Martínez e Mattheus Oliveira, que fez a sua estreia com a camisa do Verdão.