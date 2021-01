Coxa segurou o resultado e somou três pontos importantes

O Coritiba viajou até o Rio de Janeiro, neste sábado (16), para enfrentar o Vasco, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Precisando da vitória para sair da lanterna da competição, o time patrocinado pela Pro Tork ganhou da equipe carioca pelo placar de 1×0, com gol de Hugo Moura, aos 43’ do primeiro tempo.

O jogo – A partida marcou a estreia do técnico Gustavo Morínigo no comando do Verdão. Ele está trabalhando desde o dia 7 de janeiro, mas aguardava liberação de documentos para ter o seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e poder ficar na beira do gramado.

Para este jogo, Robson ficou fora, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Além dele, Rhodolfo, Mailton e Cerutti, vetados pelo departamento médico, tratando lesões musculares, também. Sendo assim, Morínigo escalou o Coritiba com Wilson, Natanael, Nathan Ribeiro, Sabino (Henrique Vermudt) e Guilherme Biro; Nathan Silva, Hugo Moura e Matheus Bueno; Sarrafiore (Luiz Henrique), Neilton (Jonathan) e Pablo Thomaz (Ricardo Oliveira).

No início, o Coxa buscou espaços e pressionou o Vasco, mas viu os cariocas também exigirem defesas difíceis do goleiro Wilson. Aos 29’, o lateral-esquerdo vascaíno, Henrique, fez uma forte falta em Sarrafiore, e o árbitro Flavio Rodrigues de Souza mostrou o cartão vermelho para o camisa 37, após conferência do VAR, deixando o Verdão com um jogador a mais em campo.

O gol do Coritiba veio aos 43’. Depois de um passe de Neilton, Hugo Moura acertou um lindo chute de fora da área, marcando o seu primeiro gol com a camisa coxa-branca.

No segundo tempo, o técnico estreante fez alterações. O piá do Couto Luiz Henrique acertou mais um belo chute de fora da área, exigindo trabalho do goleiro Fernando Miguel. O Coxa segurou o resultado, sofreu em alguns momentos, mas somou três pontos importantes na tabela do Brasileirão. O Alviverde volta a campo na próxima quarta-feira, no Couto Pereira, quando encara o Fluminense, às 20h30.

