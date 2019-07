Cornélio em primeiro e Jacarezinho em segundo no basquete

Procopenses ganharam no feminino também

O basquetebol de Cornélio Procópio está classificado para disputar a fase final dos 62º Jogos Abertos do Paraná (JAPS). O município será representado com as equipes feminina e masculina. O basquetebol encerrou as disputas na manhã de domingo, dia 7. A modalidade foi disputada no Ginásio de Esportes da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), em Cornélio Procópio.

No masculino, quatro equipes disputaram o título de campeão da fase regional de Assaí. Cornélio Procópio, Jacarezinho, Assaí e Figueira se enfrentaram em um grupo único.

Cornélio Procópio venceu as três partidas que disputou e ficou com o título de campeão. Jacarezinho ficou em segundo lugar, com duas vitórias (perdeu apenas Cornélio Procópio). Assaí ficou com a terceira posição. A equipe da “Terra do Sol Nascente” perdeu para Cornélio Procópio e Jacarezinho, mas venceu Figueira no domingo pela manhã, em um dos mais emocionantes jogo de basquete da fase regional. Assaí estava perdendo para Figueira e nos últimos minutos, conseguiu virar a partida. No final, Assaí 41 X 40 Figueira, e, por um ponto, ficou com a quarta colocação.

No sábado (6), a partida entre Jacarezinho e Cornélio Procópio também era uma das mais esperadas, pelo fato de as duas equipes terem tradição do basquetebol e conquistar título na região e fora dela. Mas a garra dos jacarezinhenses não conseguiu superar a técnica dos procopenses, que venceram pelo placar de 89 X 78.



No feminino, apenas uma equipe foi inscrita e, como prevê o regulamento, nesse caso, a equipe é classificada direto para a fase final dos JAPS. Com isso, tanto no feminino, quanto no masculino, Cornélio Procópio estará na final dos Jogos Abertos do Paraná – série B, que acontece de 23 a 29 de agosto, em Ivaiporã.

Os Jogos Abertos do Paraná são promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação e do Esporte, com o apoio do da Prefeitura de Assaí.

