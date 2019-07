Cornélio em primeiro e Jacarezinho em segundo no futebol

Gol nos acréscimos

Cornélio Procópio e Jacarezinho fizeram a decisão do futebol, na fase regional de Assaí, do 62º Jogos Abertos do Paraná (JAPS). Apenas nos últimos minutos da partida foi possível definir o campeão, embora a equipe de Cornélio Procópio tenha proposto, desde o início do jogo, que desejava repetir o grito de “É campeão!”, como aconteceu no ano passado.

Antes disso, Santa Mariana e Itambaracá decidiram o terceiro colocado da fase regional. Em 2018, Itambaracá ficou em segundo lugar. Neste ano, na decisão do terceiro colocado da fase regional, Itambaracá venceu Santa Mariana pelo placar de 4 X 2.

Na decisão do campeão, Cornélio Procópio começou a partida demonstrando superioridade e abriu o placar. Ainda no primeiro tempo, a equipe converteu a segunda bola e ampliou o marcador. Já no segundo tempo, Jacarezinho procurou reverter o placar e empatou a partida.

Próximo ao final do tempo regulamentar, a partida encaminhava para a decisão nos pênaltis. Mas, o árbitro da partida acrescentou mais três minutos, tempo suficiente para Cornélio Procópio finalizar a contenda. Depois de uma bicicleta e da defesa do goleiro de Jacarezinho, que mandou a bola para o travessão e de outras tentativas do ataque procopense, aos 47 minutos e meio, numa bobeira da zaga de Jacarezinho, Cornélio Procópio ampliou o placar e fechou a partida com a vitória de 3 X 2.

Com isso, Cornélio Procópio conquistou medalha de ouro, é bicampeão da fase regional dos Jogos Abertos do Paraná e vai disputar a final da série B dos JAPS, em Ivaiporã e . A prata ficou com Jacarezinho. Já o vice-campeão do ano passado, Itambaracá, conquistou medalha de bronze.

Os Jogos Abertos do Paraná são promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação e do Esporte.

Texto e fotos: Valdir Amaral