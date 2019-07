Cornélio leva a melhor no basquete masculino e feminino

Nos Jogos da Juventude

Começou na manhã de sexta-feira (26) a competição do basquete no 32 º Jogos da Juventude (JOJUPS), fase regional, que acontece em Andirá. A cidade de Cornélio Procópio foi destaque na rodada nos jogos com os times feminino e masculino.

A contenda que abriu a competição foi entre Bandeirantes e Cornélio Procópio, no naipe feminino. As meninas de Cornélio tiveram mais habilidade em quadra e fecharam o placar em 108 a 14.

O segundo jogo do dia também foi entre as equipes de Bandeirantes e Cornélio Procópio, só que desta vez com o naipe masculino. A partida seguiu a tendência do jogo anterior, o time de Cornélio teve maior domínio de bola e um sistema defensivo mais eficiente, e encerraram o jogo em 115 a 07.

A técnica da equipe masculina de Cornélio Procópio, Alessandra Navarro, vê a vitória como consequência da boa preparação do time. Ela explica que os meninos treinam quatro horas por dia de segunda a sexta-feira. “Temos treinado forte para esse campeonato, nos preparamos muito para participar do JOJUPS”, conta a técnica.

Já o técnico da equipe feminina de Cornélio, Paulo César Paulino, afirmou que não gosta de placar com tanta disparidade, mas entende que a equipe em que trabalha tem participado de vários campeonatos e que isso faz diferença dentro de quadra. “Semana passada estávamos no JEPS, agora estamos na fase regional do JOJUPS, semana que vem vamos disputar o escolar e voltando tem competição da federação. Então quanto mais esses adolescentes jogarem mais vão se desenvolver na parte esportiva”, explicou o técnico Paulo.

Além dos dois jogos, um terceiro aconteceu entre o Andirá e Ribeirão do Pinhal. A equipe da casa levou a melhor e ganhou de 50 A 13.

Os próximos jogos da modalidade acontecem neste sábado (27) no Ginásio Municipal Morcegão.Os Jogos da Juventude do Paraná são promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação e do Esporte, com o apoio do da Prefeitura de Andirá.