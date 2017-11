Prova pedestre chega na 17ª edição

A prefeitura de Barra do Jacaré com a organização da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, realizará no dia 16 de dezembro a XVII Corrida de Rua “Edson Romeu Dutra”, tradicional prova pedestre do Norte Pioneiro.

A corrida terá inicio às 17 horas e as inscrições poderão ser realizadas no Salão Paroquial no dia do evento.

Haverá premiações para todas categorias.