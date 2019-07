De Ribeirão do Pinhal, ex-seleção brasileira é atração em Andirá

Jogos da Juventude

A terça-feira (23) começou com muita bola rolando na cidade de Andirá. O município que é sede regional do 32º Jogos da Juventude do Paraná (JOJUPS) foi palco das competições na modalidade de futebol de campo naipe masculino, futsal, handebol e voleibol, os três últimos nos naipes masculino e feminino. Somente o basquete está previsto para ter início na sexta-feira (26).

Dividindo experiência – Se de um lado tem gente estreando nos jogos, do outro, há quem já tenha certa experiência, como é o caso da Amanda Ribeiro (foto principal), que joga como meia direita na equipe de Ribeirão do Pinhal e já foi convocada em 2018 pela Seleção Brasileira de Handebol. A atleta conta que divide com as companheiras de time o que aprendeu quando esteve nos treinos da Seleção Brasileira.

Treinando com a seleção aprendi muita coisa e hoje posso passar para as meninas da minha equipe de Ribeirão do Pinhal”, conta a atleta que sonha em levar o nome de Ribeirão do Pinhal para outras partes do Brasil através do esporte.

No futsal feminino competiram as cidades de Itambaracá e Santa Mariana, na quadra das Escola Municipal Ana Nery. Também teve estreia do handebol no Ginásio Municipal de Esportes José Elis Feliciano “Morcegão”, com as equipes masculina de Uraí e Ribeirão do Pinhal. Durante todo o dia outras 17 paridas foram disputadas.

Estreantes – Muitos atletas que estão participando do 32º JOJUPS, fase regional que acontece na cidade de Andirá, estão pela primeira vez em uma competição. O técnico da equipe de handebol feminino de Andirá, Sandro Lourenço, explica que muitas atletas do time estão participando pela primeira vez de um campeonato o que pode trazer um certo nervosismo durante a partida.

Esse é o primeiro jogo oficial da equipe, com certeza elas estão nervosas, mas esperamos realizar um bom jogo e daqui para frente criar uma categoria de base e participar sempre dos jogos visando as fases finais”, explicou o técnico do handebol feminino de Andirá.

Os Jogos da Juventude do Paraná são promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação e do Esporte, com o apoio do da Prefeitura de Arapongas.