Desafio Kids é novidade na 11ª Pro Tork Trilha da Ovelha

Ovelhama terá R$ 180 mil em prêmio

O Ovelhama 2020 ocorrerá em Campo Alegre (SC), do dia 13 ao dia 15 de março), e estará engajado em oferecer a milhares de amantes do off road a melhor trilha de todos os tempos. E, como esse é um compromisso democrático, as crianças não ficarão de fora. Por isso, também acontecerá o Desafio Kids, atração especialmente planejada para trilheiros de até 14 anos.

Pequenos aventureiros interessados em participar podem pilotar as próprias motos e quadriciclos, desde que acompanhados de responsáveis, ou ir na garupa. Eles terão pela frente um percurso exclusivo, com aproximadamente dez quilômetros de trilhas em meio a natureza, sendo possível repetir o trajeto.

A experiência ocorre no sábado, com largada às 14h30, e será completa, assim como se dá nos trilhões que seduzem adultos Brasil afora. Desta forma, haverá neutro com lanche, entrega de camisetas oficiais e até sorteio de duas minimotos Pro Tork TR 50F zero quilômetro entre os participantes.

As inscrições antecipadas têm valor promocional de R$ 60 e podem ser efetuadas no site www.ovelhama.com.br ou ainda na loja Pro Sport, em Campo Alegre. Quem deixar para última hora e cadastrar seu nome no próprio evento, pagará R$ 70. Vale a pena garantir antes e planejar-se!

A 11ª Pro Tork Trilha da Ovelha promete reunir mais de 3,5 mil pilotos de motocicletas, quadriciclos e UTVs para sortear 15 motos 0km, totalizando cerca de R$ 180 mil em prêmios. A programação inclui a aguardada trilha de 60 quilômetros, feira de negócios, apresentações de manobras radicais e demais atrações da Festa da Ovelha, como shows nacionais com Maiara e Maraisa e Gian e Giovane.

Sobre:

O Ovelhama Trail Club surgiu no ano de 2010, após um convite da Prefeitura de Campo Alegre (SC), para que motociclistas organizassem um encontro de trilheiros durante a tradicional Festa da Ovelha. O primeiro evento foi um sucesso, com 270 participantes. Desde então, não parou de crescer. Em sua última edição, reuniu mais de 3,8 mil trilheiros de todo o país. A entidade organiza diversas ações sociais com o objetivo de ajudar a comunidade na qual está inserida, tendo um verdadeiro compromisso com o desenvolvimento da cidade.