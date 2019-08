Destacado título intercontinental do Athetico/PR (vídeo)

Furacão ganhou de 4 a 0

Veja melhores momentos e os quatro gols em cinco minutos e meio

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) cumprimentou o Athletico Paranaense pela conquista da J. League/Conmebol ao vencer 4 a 0 o Shonan Bellmare na manhã (horário do Brasil) desta quarta-feira, 7, no Shonan BMW Stadium Hiratsuka, no Japão. A disputa reúne os campeões da J. League e da Sul-Americana. O torneio, conhecido antes como Copa Suruga e hoje Evain Cup, é disputado desde 2008 e foi apenas a segunda vez que um time brasileiro venceu, a primeira foi em 2009, com o Internacional(RS)

“O Clube Athletico Paranaense segue um caminho trilhado pelo sucesso, do trabalho bem feito para quem gosta de futebol. Ao mesmo tempo, mostra a competência de um grupo de paranaenses que fazem a grande diferença ao ser campeão intercontinental no Japão. Isso é uma grande conquista”, disse Romanelli ao se pronunciar na Assembleia Legislativa.

Para quem não sabe, fora do Paraná e do Brasil, o Athletico é chamado de El Paranaense, É assim que se designa o Athlético na Argentina, Uruguai, Chile e no mundo inteiro”

O parlamentar lembrou que o torneio disputado no Japão já foi vencido por equipes conceituadas como o Independiente e River Plate da Argentina e o Santa Fé da Colômbia. “Foi 4 a zero, um show de bola dedicado a todos que gostam de futebol do Paraná e do Brasil. Para nós, athleticanos é uma grande honra. Parabenizo a diretoria do Athlético, todos os diretores e os nossos jogadores que efetivamente orgulham a bandeira do Paraná”, disse.

“Para quem não sabe, fora do Paraná e do Brasil, o Athletico é chamado de El Paranaense, É assim que se designa o Athlético na Argentina, Uruguai, Chile e no mundo inteiro”, completa o deputado.

O time comandado por Tiago Nunes controlou a maior parte do primeiro tempo, criou as melhores chances de gol e saiu na frente com Marcelo Cirino aos 40 minutos. No segundo tempo, o Furacão continuou ofensivo e com mais espaços, Rony recebeu de Bruno Nazário, dominou no peito e acertou o ângulo. Depois, Marcelo deixou Thonny Anderson na cara do goleiro para ampliar. No fim, Braian Romero ainda tocou na saída do goleiro e garantiu o 4 a 0. Campeão da taça, o Athletico recebeu US$ 900 mil (R$ 3,5 milhões).

aa