Pro Tork comemora o título conquistado com a vitória do paranaense na última etapa em Campos do Jordão (SP)

Emerson Loth confirmou o favoritismo no Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade, fazendo a festa com a Pro Tork ao conquistar o título da categoria principal, a Master. O piloto paranaense venceu a última etapa da temporada, realizada neste fim de semana, dias 12 e 13 de dezembro, em Campos do Jordão (SP).

No sábado, os competidores encararam um percurso com 150 quilômetros. Já no domingo, um pouco menos, 100. A disputa na Serra da Mantiqueira também passou pela cidade de Piranguçu (MG) e a chuva não deu trégua, tornando a prova ainda mais acirrada. Bombadinho, como é conhecido no meio off road, venceu ambos os dias.

“Estou muito feliz com o pentacampeonato, faturei a taça em 2013, 2015, 2017, 2019 e agora em 2020. Tudo isso só foi possível graças ao suporte incrível que recebo da Pro Tork, marca que acredita plenamente no meu trabalho, ao apoio da minha família, a torcida de amigos e fãs. Fica aqui meu muito obrigado”, afirma.

Confira a classificação final da categoria Master:

1) Emerson Loth – 265 pontos (Pro Tork)

2) Jomar Grecco – 236 pontos

3) Guilherme Carvalho – 175 pontos

4) Leonardo Malagutti – 165 pontos

5) Pedro Lage – 160 pontos

O piloto Pro Tork tem o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.