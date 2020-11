Experiente Piloto foi o mais rápido na disputa da categoria Moto 2

Emerson Loth mostrou a que veio no Sertões 2020 ao vencer a categoria Moto 2 já na segunda etapa, realizada nesta segunda-feira, dia 2 de novembro. O tetracampeão brasileiro de enduro de regularidade, que defende a Pro Tork Mult Racing, faz sua estreia no maior rally das américas.

A disputa contou com 353 quilômetros de especial, saindo do Distrito Federal em direção ao estado de Goiás. No percurso, serras, pedras, longas retas, a travessia de um rio e ‘fesh-fesh’ – um piso composto por uma camada de terra fina, que surpreendeu até mesmo os mais experientes.

Mas, Bombadinho, como é conhecido no meio off road, tirou de letra. “Hoje me soltei mais, apesar de ter uns probleminhas com a navegação, ficar um tempo perdido, consegui evoluir na pilotagem. Estou muito feliz com o meu desempenho”, disse o piloto de Curitiba.

A Pro Tork Mult Racing contou ainda com Rafa Espíndola – terceiro colocado na Brasil, e Rami Sfredo – sétimo na Moto 2. Nesta primeira parte da etapa maratona, na qual os pilotos não podem contar com auxílio mecânico, eles optaram por uma tocada mais conservadora, poupando o equipamento para amanhã.

Nesta terça-feira eles irão encarar 200 km de especial. O dia promete ser bem completo, mesclando velocidades altas, médias e baixas. O trajeto contará novamente com trechos de serra, pedras, fesh fesh e rios. Tudo isso, mais uma vez, sem o apoio da equipe.

O Sertões 2020 contempla um percurso total de 4.567 quilômetros, sendo 1.842 de trechos cronometrados. Além de São Paulo, Distrito Federal e Goiás, ainda passa pelo Tocantins, até a chegada em Barreirinhas, no Maranhão, programada para o dia 7 de novembro.

Confira os resultados da etapa:

Moto 2

1 – Emerson Loth – 05:49:29 (Pro Tork Mult Racing)

2 – Bissinho Zavatti – 05:55:09

3 – Tulio Malta – 05:51:41

4 – Bruno Leles – 05:56:58

5 – Luciano Gomes – 05:58:46

7 – Rami Sfredo – 06:04:22 (Pro Tork Mult Racing)

Brasil

1 – Thiago Veloso – 05:53:17

2 – João Paulo Fornazari – 06:03:12

3 – Rafael Espindola – 06:04:12 (Pro Tork Mult Racing)

4 – André Bezerra – 06:05:48

5 – Adão Lemos – 06:19:48

A Pro Tork, maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes, é patrocinadora oficial do evento e seus pilotos têm o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.