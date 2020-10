Em 1.995 o presidente Sueo Matsubara resolveu levar o clube para Londrina onde imaginava por ser uma cidade maior poderia receber um maior apoio popular e com isto fortalecer a marca de seu clube. Na oportunidade contratou para chamar atenções os jogadores Tadeu que brilhara no Londrina e no Paraná Clube conseguindo títulos e Neto consagrado jogador do Corinthians Paulista nos anos 90. Os resultados não foram os esperados e um ano depois o clube voltava para Cambará.

Alguns dos craques revelados pelo Matsubara- Toninho Carlos um zagueiro de alto nível técnico com atuações por Santos, Palmeiras, outros clubes brasileiros e também passagens por clubes de fora do Brasil, Evandro, Mário, Sérgio, Tico, Ratinho, Jean Carlo meio campista com brilhante caminhada pelo futebol passando por várias equipes brasileiras e também de outros países, Carlos Alberto Dias um campeoníssimo com anos der sucesso no Japão e temporadas por Botafogo do Rio de Janeiro, Coritiba, Paraná Clube conseguindo vários títulos, um craque, Newmar, Paquito filho de José Manso o Paquito que brilhou no Coritiba formando a famosa dupla caipira com Tião Abatiá e Nilmar o centro avante que brilhou no Rio Grande do Sul chegando a Seleção Brasileira disputando campeonato mundial, atuando por inúmeras temporadas na Europa iniciou sua caminhada no futebol através o Matsubara, Djalma um excelente ponteiro esquerdo e vários outros jogadores de alto nível.

Em 1.993 foi uma campanha notável chegando ao quadrangular final com Paraná Clube que foi o campeão, Londrina e Atlético Paranaense. Jogavam pelo Matsubara – Marcelo, Paulinho, Emerson, Wilson Maia goleiros, Serginho, Luiz Cláudio, Wagner, Clodoaldo, Sidclei (irmão de Jean Carlo e que atuou pelo Atlético e outras agremiações), Dido, João Carlos, Assis, Osmar, Paulista, Renato, Péricles, Reginaldo, Luiz Henrique, Alemão, Bobo, Alessandro, Deca, Almir, Tico e Wiliam.