Espíndola defende liderança no Brasileiro de Rally Baja

Em Santa Catarina

Após vencer o Rally dos Sertões, Rafa Espíndola retorna a disputa do Campeonato Brasileiro de Rally Baja, com o objetivo de manter a liderança geral e também na categoria principal, a Super Production. A quinta etapa da temporada 2019 acontece neste fim de semana, em Capão Alto (SC).

O desafio será durante o Rally Rota SC, com duas especiais (trechos cronometrados), uma no sábado e outra no domingo, ambas com aproximadamente 130 quilômetros. A edição deste ano promete provas ainda mais velozes, com curvas de nível e saltos, exigindo bastante técnica dos competidores.

Para Rafa, a expectativa é boa. “Tem chovido bastante em Santa Catarina e eu costumo me sair bem no molhado, meu objetivo é somar pontos importantes para me aproximar cada vez mais do título. Mas não será fácil, o solo da região tem muitas pedras, é um obstáculo a mais”, explica.

A base será no Parque Municipal de Eventos José Vieira de Córdova. A entrada é franca.