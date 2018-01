Esporte Espetacular exibe vitória da Pro Tork no Duelo de Motos

Rede Globo mostrou competição no domingo de manhã

O piloto Pro Tork Fred Kyrillos (foto principal) é o mais novo campeão do Duelo de Motos. O resultado foi definido pela fase classificatória de sábado (6), uma vez que as condições da pista neste domingo (7) estavam impraticáveis, devido a forte chuva que caiu durante a madrugada, na cidade de Extrema (MG).

Além do título, a Pro Tork ainda garantiu o vice, com Gilmar “Joaninha” Flores (foto abaixo) .

Um circuito foi especialmente desenvolvido para a disputa na forma de mata-mata, com aproximadamente sete mil toneladas de terra. Entre as novidades, um longo salto de 30 metros de distância, inédito em competições nacionais. A pista contou ainda com outros quatro saltos regulares, de 23 metros.

Fred fez uma volta mais consistente, com nove manobras de tirar o fôlego, incluindo variações do temido Backflip, onde o atleta executa um giro de 360º com a moto. Os juízes levaram em conta aspectos como grau de dificuldade, posicionamento, extensão dos movimentos, entre outros. Sua nota foi de 193.25 pontos, contra 189.25 de Joaninha.

Ao receber o título, Fred agradeceu aos patrocinadores, em especial a Pro Tork e falou com emoção sobre o evento. “Estou muito feliz pelo título, por participar do duelo com o Joaninha, que por muitos anos foi uma referência para mim. É maravilhoso começar a temporada com vitória. Dá aquele gás que preciso para seguir com minha agenda de shows e competições nacionais e internacionais”, disse.

Confira o resultado final do Desafio de Motos:

1º Fred Kyrillos 193.25 pontos (Pro Tork)

2º Gilmar Flores, o Joaninha 189.25 pontos (Pro Tork)

3º Marcelo Simões 189 pontos

4º Nicolas Ferreira 181.25 pontos

5º Javier Villegas 180 pontos

6º Claudinho Rocha 147.50 pontos

7º Diego Djamdjian 131.50 pontos

8º Roberto Silva 120.25 pontos