Feijão é homenageado pela AABB de Santo Antônio da Platina

Pela atuação na AABB, no Rotary e no esporte



Em comemoração ao recente aniversário de Santo Antônio da Platina foi realizado um amistoso entre Seleção Brasileira de Masters contra uma Seleção Platinense de Masters.O jogo, beneficente, foi na Associação Atlética Banco do Brasil e teve transmissão ao vivo da Difusora Platinense FM, com narração de José Augusto e reportagem de Jayrinho Henrique.

O empresário Claudinho Veículos foi quem, pela quarta vez, trouxe os ídolos do futebol paulista, com apoio de colaboradores.

Também mereceram homenagens Roberto Pedreiro da Silva, o Pluto, e João Carlos Ferreira, o Feijão. Só que este último não pode comparecer e a honraria foi entregue dias depois.

O Rotary Club, através de Glauber Paulo Muchailh de Almeida, e Jorge Pereira dos Santos, também participaram do evento.

Fotos: Martinho de Paula/Especial para o npdiario

