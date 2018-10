Final da Copa Pro Tork Cross Rio de Velocross será domingo

Na cidade de Araucária

A grande final da Copa Pro Tork Cross Rio de Velocross 2018 promete fortes emoções para este domingo, dia 14. Das 23 categorias que envolvem a competição, apenas cinco conheceram seus campeões de forma antecipada, as outras 18 seguem indefinidas.

Os pilotos que já garantiram títulos foram Fabricio Rondoni na 160cc Nacional, Vinicius Polli na Estreante Nacional, Matheus Gabriel da Silva na Intermediária Especial, Betinho Ançay na Intermediária Nacional, Rodil Júnior na TR100F Adultos e Lucas Gobor na VX Pró. Rondoni ainda lidera a 200cc e Rodil a VX3 Nacional, com boas chances de erguerem as taças.

Nas demais classes, estão nas lideranças, Vitor Schubert – 65cc, Roni Gehlen – 230cc Original, Luiz Gustavo Fila – 230cc Pró e Força Livre Nacional, Jhon Deivid – Estreantes Especial, Ricardo Ançay – Intermediária 230cc, João Henrique de Almeida – TR50F, Thomaz de Lima – TR100F, Tatiane Franqui – VXF, João Vitor Figueiredo – VXJR, Paulo Stedile – VX3 Especial, Antonio Carlos Bueno – VX45 Nacional e Marcelo Marques – VX4 Especial, VX4 Nacional e VX45 Especial.

As disputas acontecem em uma pista especialmente preparada, no Centro de Treinamento Cross Rio, localizado no Rio Abaixinho, BR-476, KM 162. A programação inicia às nove horas, com a realização dos treinos livres. Já as corridas serão feitas a partir das onze horas. Haverá cama elástica e outros atrativos para celebrar o Dia das Crianças. Quem for da região não pode perder, o ingresso custa R$ 10,00 e pode ser adquirido no local.

Pro Tork garante inscrição gratuita

A inscrição para os pilotos na Copa custa R$ 70,00, mas quem utiliza equipamentos da Pro Tork tem a mesma subsidiada pela marca, que é considerada a maior fábrica de moto peças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes.

Confira o regulamento completo no site: fprm.com.br