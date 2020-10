Expectativa é grande para a segunda etapa da temporada, que acontece neste fim de semana

O GP Pro Tork deu a largada no Campeonato Brasileiro de Motocross 2020 com enorme sucesso e agora volta com a segunda etapa neste fim de semana, dias 3 e 4 de outubro, na cidade de Penha (SC). As disputas prometem ser eletrizantes, ainda mais com os pilotos da maior fabricante de motopeças da América Latina em ação.

A Pro Tork patrocina, dá nome ao evento e também acelera em diversas categorias. Inclusive, lidera três: a MX4 com o paranaense Willian Guimarães, a MXF com a mineira Mariana Balbi e a MX2JR com o gaúcho Gabriel Andrigo. Eles seguem com o objetivo de abrir vantagem na tabela.

Outro piloto que encara a prova com grande expectativa é o paulista Fredy Spagnol, na MX2. Por pouco ele não venceu a abertura, um pneu furado o fez ficar em segundo. “Me considero bem preparado. A semana foi de ajustes na motocicleta e também aproveitei para assistir uns vídeos da rodada e ver o que posso melhorar”, explica.

Willian Guimarães lidera a MX4. Foto: Tiago Lopes/Show Radical

Mari Balbi lidera a MXF. Foto: Tiago Lopes/Show Radical

A marca também será representada por: Gustavo Pessoa – MX1, Pedro Magero – MX2, Franco Iavecchia – MXJR, Kevyn de Pinho – 65cc, Rafael Faria – MX1, Rodrigo Taborda – MX3, Otavio Pedro – MX2 e MX2JR, Matheus Zerbatto – MX1, Paulo Stedile – MX4 e Alencar Krefta – MX5, todos com boas chances de subirem ao pódio.

O Kartódromo Internacional Beto Carrero já sediou uma etapa do Mundial em 2014. A pista, extremamente técnica, conta com 1700 metros de extensão, 18 curvas e 26 obstáculos. Vale a pena prestigiar no local ou conferir a transmissão ao vivo pelo canal da Confederação Brasileira de Motociclismo no YouTube.

*Confira a programação:

Sexta-feira (2 de outubro) – classes MX5, MX4 e 50cc

Treinos livres – a partir das 9h20

Treinos cronometrados – a partir das 12h05

Provas oficiais – 15h MX5; 16h MX4 e 16h30 50cc

Sábado (3 de outubro) – classes 65cc, MX2JR, MXJR, MX1, MX2, MX3, MXF

Treinos livres – a partir das 8h

Treinos cronometrados – a partir das 11h25

Provas oficiais – 15h20 MX2JR e 16h 65cc

Domingo (4 de outubro) – classes MXJR, MX1, MX2, MX3, MXF

Warm-up – a partir das 8h

Provas oficiais – 10h10 MX3; 11h30 MX2; 12h30 MX1; 13h30 MXJR; 14h10 MXF e 15h25 Elite-MX

*Sujeita a alterações

A Pro Tork, maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes, é patrocinadora oficial do evento e seus pilotos têm o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.

A Pro Tork é a maior fábrica de peças e acessórios para motocicletas da América Latina e também a líder mundial em capacetes, tendo em seu catálogo mais de 40.000 itens de fabricação própria no Brasil. Localizada na cidade de Siqueira Campos, ao norte do estado do Paraná, a empresa negocia com mais de 60 países. Sua história teve início em 1987 com a fabricação de escapamentos de forma artesanal.