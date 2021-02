Organizadores elaboraram um rígido protocolo a ser seguido pelos participantes e não será permitida a presença de público

O Campeonato Paranaense de Enduro de Regularidade terá a abertura da temporada 2021 realizada neste domingo, dia 21 de fevereiro, com o XXX Enduro dos Cobras, na cidade de Cascavel. Na categoria principal, a Master, Emerson Loth já é apontado como favorito ao título e pretende começar o ano somando pontos importantes.

A expectativa para o evento é grande, uma vez que no ano passado a disputa do estadual acabou cancelada diante da pandemia. Vale ressaltar que os organizadores elaboraram um rígido protocolo sanitário a ser seguido pelos participantes e que não será permitida a presença de público.

Tudo começa às 8h30, com a largada no estacionamento do Autódromo Zilmar Beux. De lá, os participantes seguem por um percurso de 114 quilômetros, formado por trilhas técnicas, com riachos, pedras e outros trechos sinuosos. A chegada está programada para as 14h.

Emerson, que defende a Pro Tork Racing Team, não vê a hora de acelerar. “Estou muito feliz com o retorno das competições. O objetivo é de levar a equipe ao lugar mais alto do pódio. Vamos com tudo”, afirma o atual campeão paranaense e também brasileiro da modalidade.

Serviço: Campeonato Paranaense de Enduro de Regularidade

Etapa: 1 – XXX Enduro dos Cobras

Quando: Domingo, dia 21

Onde: Autódromo Zilmar Beux – Cascavel

O piloto Pro Tork tem o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.