Título foi disputado em um único evento nesta sexta-feira e sábado, em Caraguatatuba (SP)

A decisão do Arena Cross 2020 foi repleta de emoção e adrenalina na cidade de Caraguatatuba, localizada no litoral norte paulista. Os pilotos Pro Tork participaram da disputa, com destaque para Gustavo Pessoa, que alcançou o vice na categoria AX2.

Na primeira prova, Gustavo sofreu duas quedas, vindo de último para receber a bandeira quadriculada em quinto lugar. Na segunda, o mesmo cenário, veio de traz para terminar em segundo. Já na última corrida, largou na ponta e manteve por algumas voltas, até ser ultrapassado, finalizando mais uma vez em segundo.

“Estou muito feliz com o desempenho, já que fazem quatro anos que não ando neste tipo de pista. Consegui fazer apenas um treino. E vale lembrar que estava andando de 450cc nesta temporada, não tive tempo para me adaptar a 250cc. Foi divertido. Agora é focar em 2021”, explica.

Confira a classificação final do Arena Cross categoria AX2:

Campeão: Lucas Dunka #34 – 60 pontos

2º Gustavo Pessoa #891 – 45 pontos (Pro Tork)

3º Leonardo Souza #45 – 45 pontos

4º Juninho Tyson #416 – 34 pontos

5º Gabriel Guitierres #491 – 30 pontos

O piloto Pro Tork tem o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.