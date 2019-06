Handebol: Ribeirão do Pinhal ouro e Carlópolis prata

Ribeiro- pinhalenses são pentacampeões

O Colégio Estadual Hermínia Lupion, de Ribeirão do Pinhal, conquistou a medalha de ouro no handebol masculino de 15 a 17 anos da fase regional dos Jogos Escolares, em Carlópolis. Foram duas vitórias (38×8 e 36×9) contra a equipe anfitriã do Colégio Estadual Carolina Lupion.

O técnico da equipe de Ribeirão do Pinhal, Leonardo Velani, ressaltou que a base da equipe foi a vice-campeã paranaense no último ano. “Todos os dias temos treinamento com a equipe. Já estou nesta área há oito anos e sempre obtivemos ótimos resultados”, detalhou.

O jogador Diego Alberto de Souza, 16 anos, remanescente do grupo, destaca que mesmo tendo uma equipe nova o entrosamento é grande. “Estamos jogando bem; com o final dessa competição já estamos pensando na fase macrorregional”, projetou.

A macrorregional acontecerá em Assaí (cidade perto de Londrina) a partir do dia 25 deste mês.

Para quem não entende as regras do esporte, parece fácil ‘jogar com as mãos’ e fazer gol. Mas não é tão simples assim. Para isso a habilidade e a rapidez dos jogadores devem favorecer o resultado final. Quando a bola está na mão do jogador ele pode dar até três passos até arremessa-la para outro. Além de valer para o tempo, ou seja, cada jogador pode permanecer com elas nas mãos durante 3 segundos. Isso faz com que o handebol seja um jogo bem dinâmico.

Os Jogos Escolares do Paraná são uma realização do Governo do Estado por meio da Secretaria da Educação e do Esporte em parceria com os municípios de Carlópolis.