Hoje tem Corrida e Caminhada de Rua em Andirá

Para pessoas de diversas idades

Para começar o ano com atrações esportivas de mobilização comunitária, a Prefeitura de Andirá, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, está organizando um grande evento esportivo para este sábado, dia 20, com largada às 19 horas, em frente ao Cine Teatro São Carlos.

A 2 ª Corrida e a 1 ª Caminhada de São Sebastião, com percurso de 7 km, serão duas atividades que ocorrerão na mesma data e serão voltadas para públicos de diversas idades. Os primeiros cinco colocados de cada categoria serão premiados com troféus. Também haverá a premiação geral (que engloba a participação de todos os que estarão disputando), com prêmios em valores que variam entre R$ 100 e R$ 300; e a premiação para os cinco primeiros colocados (moradores da cidade), que também terão premiações em dinheiro, com valores entre R$ 100 e R$ 300.

Foto do evento promovido no ano passado

Todos os interessados em participar podem se inscrever pelo site www.streetracebrasil.com.br ou diretamente com a equipe da secretaria, em frente ao Cine Teatro São Carlos (onde a equipe está disponível para esclarecimento de dúvidas e realização de inscrições).

A taxa da inscrição é um Litro de Leite (caixinha). De acordo com o secretário de Esportes, Juraci Bernardino (Meloso), os trabalhos, planejados para este ano de 2018 prometem superar o ano anterior, com mais ações de integração nas comunidades e projetos de democratização esportiva. Seguem, também, uma programação extensa de campeonatos. O secretário também informou que, com a conclusão da reforma do Ginásio de Esportes Morcegão, a programação, este ano, ficará mais dinâmica.