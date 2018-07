Jacarezinho conquista bicampeonato no vôlei

Joaquim Távora ficou em terceiro lugar

A regional dos Jogos da Juventude do Paraná, disputada em Uraí, está em fase de revelação de campeões. No voleibol masculino, Jacarezinho conquistou o bicampeonato, ao vencer a equipe da casa por 2 sets a 0.

A partida transformou a quadra de esportes da Escola Franciscana Divina Pastora, com torcedores dos dois lados animados e apoiando as equipes que disputavam a última partida da fase regional. Muitos deles, familiares dos atletas, tanto de Uraí quanto de Jacarezinho, que estavam unidos no apoio aos jogadores das equipes, numa confraternização e integração regional que somente o esporte pode proporcionar.

Na primeira partida do domingo, no voleibol masculino, Cornélio Procópio enfrentou Joaquim Távora e defendeu a terceira posição na competição. Mas não foi possível superar a técnica da equipe tavorense, que venceu por dois sets a zero. Com isso, a classificação final no voleibol masculino ficou assim: Campeão:Jacarezinho; Vice-campeão: Uraí e Terceiro Lugar: Joaquim Távora.

Jogando em casa, o Uraí não conseguiu superar Jacarezinho e ficou com o título de vice-campeão.

No feminino, o título foi decidido no dia anterior. A classificação final do voleibol feminino ficou assim: Campeã: Siqueira Campos; Vice-campeã: Cambará. Os Jogos da Juventude do Paraná são realizados pelo Governo do Estado, com apoio da Secretaria de Estado do Esporte e Turismo e Prefeitura de Uraí.