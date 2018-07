Jacarezinho é a grande campeã dos JOJUPS

Município teve um ouro e duas pratas

Jacarezinho foi o grande campeão da fase regional de Uraí, dos Jogos da Juventude do Paraná. As equipes jacarezinhenses conquistaram uma medalha de ouro (voleibol masculino) e duas de prata (futsal masculino e feminino). O segundo melhor desempenho no quadro de medalhas é de Siqueira Campos, que obteve duas medalhas: ouro (vôlei feminino) e bronze (futebol).

Carlópolis

Uraí conquistou três medalhas, mas nenhuma de ouro. As conquistas dos pratas da casa foram no handebol e voleibol (prata), ambos no masculino e futsal masculino (bronze). No último dia de competições, foram revelados os campeões do futebol e do futsal masculino, além do vice-campeão do basquete.

No futebol, Siqueira Campos e Itambaracá disputaram medalha de bronze. Siqueira Campos fez uma excelente campanha durante a fase regional dos JOJUPS, mantendo a invencibilidade em todos os jogos que disputou no tempo normal. No entanto, com o empate contra Carlópolis na fase semifinal, a vaga foi disputada nos pênaltis. Dessa forma, Carlópolis conquistou a classificação para disputar a final e Siqueira Campos, embora invicta, teve de se contentar com a disputa da terceira colocação, que conquistou ao vencer Itambaracá por 3 a 0.

Ribeirão do Pinhal

Já tanto Carlópolis quanto Nova Fátima chegaram à final com um desempenho não tão perfeito quanto o terceiro colocado. Nova Fátima perdeu para Ribeirão Claro ainda na fase de grupo por 3 a 2 e Carlópolis tropeçou diante de Santo Antônio da Platina, na mesma fase, perdendo por 1 a 0. Na final, disputada na manhã de quinta-feira, Carlópolis superou Nova Fátima e venceu por 3 a 0, conquistando troféu e medalha de ouro.

Já os atletas de Nova Fátima ficaram com o vice-campeonato, conquistando medalha de prata. Uma cena bonita da final dos jogos antecedeu a grande partida da decisão. Atletas e dirigentes das duas equipes se reuniram e juntos tiveram um momento de espiritualidade, quando oraram e rezaram juntos, pedindo que a final dos JOJUPS fosse tranquila e pacífica. Oração feita, pedido atendido. As duas equipes se confrontaram em campo, sem violência e, ao final, trocaram saudações de despedidas, uns em tom de tristeza pela derrota, outros pela alegria da vitória.

No futsal masculino também teve decisão no último dia. O terceiro lugar foi disputado entre a equipe da casa e Santa Amélia, que perdeu por 5 a 0, deixando a medalha de bronze para Uraí. Já a final, entre Jacarezinho e São Sebastião da Amoreira, foi uma reprise do jogo disputado pelas duas equipes ainda na fase de grupo. Naquela fase, Jacarezinho foi melhor em quadra e venceu os amarelinhos por 4 a 3. Já na final, o resultado não foi o mesmo. São Sebastião da Amoreira superou a derrota na fase de grupo, quando estreou na competição e garantiu o primeiro lugar, ao vencer os jacarezinhenses pelo placar de 4 a 2. Com isso, conquistou medalha de ouro, deixando a prata para os atletas de Jacarezinho.

Classificações – A fase regional dos Jogos da Juventude do Paraná, disputada em Uraí, revelou todos os campeões das modalidades de basquete, futebol, futsal M e F, handebol e voleibol M e F. Confira abaixo quem foram os campões em cada modalidade disputada na fase regional:

Basquete: campeão: Cornélio Procópio, vice: Assaí, terceiro lugar: Ribeirão do Pinhal;

Futebol: campeão: Carlópolis, vice: Nova Fátima, terceiro lugar: Siqueira Campos;

Futsal feminino: campeão: Itambaracá, vice: Jacarezinho, terceiro lugar: Santo Antônio da Platina;

Futsal masculino: campeão: São Sebastião da Amoreira, vice: Jacarezinho, terceiro lugar: Uraí;

Handebol: campeão: Bandeirantes, vice: Uraí;

Voleibol feminino: campeão: Siqueira Campos, vice: Cambará;

Voleibol masculino: campeão: Jacarezinho, vice: Uraí, terceiro lugar: Joaquim Távora.