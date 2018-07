Japira tem Campeonato de Futsac

No Centro de Treinamento de Japira

Neste sábado e domingo, dias 28 e 29, será realizado em Japira mais uma edição do maior Campeonato de Futsac em nível estadual da modalidade.Os 16 melhores atletas do Paraná entre os municípios de Japira, Ibaiti e Curitiba, estarão em quadra disputando o título de melhor atleta paranaense de Futsac. Além disso, o campeonato valerá pontos como 3ª etapa da Liga Paranaense da modalidade.

A expectativa é que a cidade compareça em bom número para acompanhar os lances e apoiar os atletas locais, os jogos serão no Centro de Treinamento coberto de Japira, que já sediou diversos competições entre escolares e adultos, inclusive a 2ª etapa da Liga Paranaense que ocorreu na semana passada.

O saque inicial será dado às 18 horas de sábado, e a fase final da competição no domingo, a partir das oito horas quando será conhecido o grande campeão da etapa.

Futebol de Saco (também referido pelos acrônimos footsack ou futsac) é um esporte de origem brasileira.É constituído por uma pequena bola (ou saco) feita artesanalmente de crochê, recheada com plástico granulado, com cerca de 50 gramas de peso e praticado em uma quadra de 10 metros de comprimento x 5 metros de largura, com uma rede divisória de 1,5 metro de altura.

O jogo do futsac guarda certa semelhança com o futevôlei e o tênis, pelo fato de jogar-se como estes, em um terreno dividido por uma rede. O elemento principal do jogo é o Futsac que se golpeia com os pés, podendo também ser utilizado o tronco e a cabeça para toques na bolinha. É proibido o uso das mãos.

É um esporte criado no Brasil, na cidade de Curitiba.

SERVIÇO:

Data: 28 e 29 de julho de 2018.Horário: 28/07 – 18h e 29/07 – 8h

Local: Centro de Treinamento de Japira

Endereço: Avenida Prefeito Moacir Costa, s/n – Centro – Japira.