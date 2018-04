JEPs: Equipes de Jacarezinho buscam classificação para fase regional

Atletas disputam vagas no futsal masculino e feminino A e B

Alunos de escolas públicas e privadas de Jacarezinho disputam até esta sexta-feira, dia 13, uma vaga para a fase regional dos Jogos Escolares do Paraná, que será disputada em Santo Antônio da Platina, entre os dias 18 e 24 de maio. Ao todo, 18 equipes estão na competição. Os classificados serão conhecidos sexta-feira, quando acontecem as partidas da final da fase municipal.

Os jogos estão sendo disputados no Ginásio de Esportes do complexo Sesi/Senai (fotos) e contam com a participação de centenas de alunos que prestigiam os colegas em quadra. Em Jacarezinho, apenas a modalidade de Futsal está em disputa. No masculino categorias A e B são sete equipes em competição. Já no feminino A e B apenas duas equipes de cada categoria se inscreveram e também disputarão a vaga para a fase regional na sexta-feira, a partir das 13 horas.

Outras duas equipes vão disputar a fase regional, mas não precisam competir na fase municipal, pois só uma equipe de cada se inscreveu. O Instituto Federal do Paraná vai representar o município na fase regional disputando na modalidade basquete masculino e vôlei feminino.

Já as modalidades individuais não necessitam de seletiva, com os atletas competindo as vagas para a macro-regional diretamente na fase regional. A fase macrorregional, reunindo os campeões das fases regionais, será disputada em Cambará, entre os dias 12 e 17 de junho.

Texto e fotos: Valdir Amaral/Especial para o npdiario