João Arruda festeja concessão da Vila Capanema ao Paraná

Por um período de 30 anos

O deputado João Arruda, candidato a Governador pelo MDB (Movimento Democrático Brasileiro), comemorou nesta segunda-feira, dia 24, a edição no Diário Oficial da União (DOU) de uma Medida Provisória (MP) que garante a posse da Vila Capanema ao Paraná Clube.

“Resolver essa questão do estádio do Paraná, que começou em 1978, era um compromisso do meu mandato na Câmara Federal”, disse.

A concessão será por um período de 30 anos. De acordo com MP 852 (Medida Provisória), “os imóveis da União que estiverem ocupados por entidades desportivas de quaisquer modalidades, poderão ser objeto de cessão em condições especiais, dispensado o procedimento licitatório, observadas as seguintes condições: exclusivamente para ocupações anteriores a 5 de outubro de 1988”.



Em maio deste ano, João acompanhou o ministro do Esporte, Leandro Cruz, e o presidente do Paraná, Leonardo Oliveira, em visita ao estádio, em Curitiba.

“O Paraná Clube está na ponta da agulha para conseguir a concessão”, disse o candidato na oportunidade, anunciando que as tratativas com o Governo Federal estavam avançadas.

A questão envolvendo a posse da Vila durou mais de 47 anos, quando os engenheiros da Rede Ferroviária Federal pediram na Justiça a reintegração de posse do terreno por não reconhecerem a fusão de Britânia e o Palestra Itália, dando origem ao Colorado, em 1971.

Em 2016, a posse da Vila para a União foi garantida pelo Tribunal Regional Federal de Porto Alegre (TRF-4).