Jogos da Juventude: Andirá é campeão no futebol

Nova Fátima ficou em segundo lugar

O clima de decisão tomou conta do Estádio Municipal “Andradão” na tarde deste sábado (27) nos 32º Jogos da Juventude do Paraná (JOJUPS), fase regional que acontecem em Andirá. O time da casa disputou a final contra a equipe de Nova Fátima e levou a melhor.

Com arquibancada lotada, o time de Andirá, que nunca havia chegado a uma final, recebeu o apoio da torcida. O jogo seguiu equilibrado no primeiro tempo, a equipe de Nova Fátima teve algumas chances de gol, mas o time da casa não facilitou.

No segundo tempo os atletas sentiam as reações de jogar sob forte sol, o goleiro de Andirá, Luiz Felipe, chegou a passar mal algumas vezes e precisou do auxílio da equipe de enfermagem.

Aos 12 minutos do segundo período o camisa 5 de Andirá, Lucas Demarchi, em uma dividida de bola acabou recebendo cartão amarelo. O jogador já tinha sido penalizado anteriormente com um cartão, o que resultou em expulsão.

Mesmo defasado o time de Andirá tentou seguir o jogo no mesmo ritmo e manteve a partida equilibrada até o final do segundo tempo com 0 a 0. Como era jogo de decisão a disputa foi para os pênaltis.

A equipe de Andirá tinha um fator que desfavorecia, o goleiro ainda reclamava de tontura, mas decidiu seguir em campo. No entanto, o dia era do time da casa que levou a melhor e conquistou o lugar mais alto do pódio.

“Com os pés no chão chegamos na final. Foi muito difícil, muitas pessoas não acreditavam que iriamos levar o ouro e graças a Deus vencemos”, destacou o goleiro emocionado.

Também muito emocionado o técnico da equipe campeã, Marcos Antônio Cipriano,o Marcão, ressaltou que o trabalho realizado com time é de longa data e que a vitória foi fruto de muita dedicação da equipe.

“Nós estamos trabalhando há muitos anos, várias vezes chegamos perto do título e sempre batíamos na trave, mas graças a Deus hoje conseguimos essa conquista dentro de casa. Agora é comemorar e se preparar para a próxima fase”, contou o técnico de Andirá.

A prefeita Ione Abib entregou o troféu.

Os Jogos da Juventude do Paraná são promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação e do Esporte, com o apoio da Prefeitura local.