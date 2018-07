JOJUPS entram em nova fase de competições

Faltam três dias para fim do evento

Os Jogos da Juventude do Paraná, que estão sendo disputados em Uraí, entram em nova fase de disputa nesta terça-feira, terceiro dia de competições.

As quartas de final no futebol abrem a nova fase, com apenas oito equipes classificadas. No futsal masculino, as disputas das quartas de final também têm início nesta terça-feira.

Já no feminino, as disputas são da fase semifinal. Handebol e basquetebol iniciam hoje as competições para definir os campeões. Apenas o voleibol masculino e feminino encerrou a participação nos JOJUPS, em Uraí.

Já no futsal masculino são oito equipes que continuam na competição: Santa Amélia, Santo Antônio da Platina, Jacarezinho, Abatiá, Joaquim Távora (favorito ao título), São Sebastião da Amoreira, Cambará e Uraí. Os perdedores deixam a competição, enquanto que os vencedores das partidas desta terça-feira disputam a semifinal na quarta-feira. A final dos Jogos da Juventude no futsal masculino será disputada quinta-feira.

No basquete masculino, apenas três equipes disputam o título: Cornélio Procópio, Ribeirão do Pinhal e Assaí. Já no handebol masculino, o título será disputado na melhor de três entre Uraí e Bandeirantes. O handebol feminino de Uraí já está classificado para a fase final dos Jogos da Juventude do Paraná, que será disputada em Toledo, na região oeste do Estado. Os Jogos da Juventude do Paraná são realizados pelo Governo do Estado, com apoio da Secretaria de Estado do Esporte e Turismo e Prefeitura de Uraí.