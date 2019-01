José Felipe buscará título Argentino de Motocross para a Pro Tork

Muitas conquistas no currículo

José Felipe (na foto com o diretor-presidente Marlon Bonilha) tem a missão de conquistar o título da categoria principal do Campeonato Argentino de Motocross na temporada 2019. O piloto, que é destaque em eventos em toda a América Latina, acaba de renovar o patrocínio com a Pro Tork. Sua expectativa é de bem representar a equipe, que defende desde 2010.

“Me orgulha renovar com a marca brasileira, a qual me identifico muito. Traçamos esse objetivo específico de correr apenas em meu país; acredito ter boas chances. Ano passado fiz provas na Bolívia, Chile, Paraguai, enfim, com moto diferentes, acabei me desconcentrando. Fico feliz em poder focar, vou dar o melhor de mim”, garante.

O atleta, mais conhecido como Tigre, já foi campeão da classe MX1 no Argentino em 2013, além de ser vice em 2017 e 2018. Seu currículo ainda conta com outras conquistas, como um título chileno e um paraguaio, vitórias em provas no Brasil e participações no Motocross das Nações.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da Motul e da NOS Energy Drink.