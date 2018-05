Kyrillos agita com show de motocross estilo livre

Neste final de semana

O Arena Cross Brasil 2018 terá sua primeira etapa realizada neste sábado, dia 19 de maio, na cidade de Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo. E como se já não bastasse a emoção das corridas, o evento contará com show de motocross estilo livre, liderado por Fred Kyrillos, principal nome da modalidade no país.

Para isso, uma grande estrutura foi especialmente preparada nas dependências do estacionamento do Serramar Shopping. A apresentação do piloto Pro Tork está programada para acontecer antes da final da categoria PRO, trazendo o que há de mais radical, incluindo backflips.

E além das disputas na pista e do show de freestyle, o evento oferecerá a possibilidade para o amante do motocross vivenciar de perto todos os bastidores, com visitação aos boxes das grandes montadoras, bate-papo especial com pilotos, mecânicos e chefes de equipes e sessão de autógrafos.

Para prestigiar, basta trocar dois quilos de alimentos pelo ingresso em um dos pontos (Universo – Concessionária Honda / Billabong / Chilli Beans / Sthill Surf Shop). Com essa ação, toneladas de alimentos já foram encaminhados para diversas cidades, sendo que dessa vez, a população mais carente de Caraguatatuba será contemplada.

O evento:

O Arena Cross é o maior campeonato do motociclismo nacional de sua modalidade. Em seus 20 anos, ficou conhecido pela enorme estrutura que pode receber cerca de 6 mil pessoas por etapa, com destaque para cenografia e acabamentos que fazem a diferença. Soma-se a tudo isso o fato de ter grandes disputas nas pistas de até 450m. O evento conta com transmissão para as emissoras de canal por assinatura SporTV, Band Internacional e pela internet no canal oficial “Arena Cross Brasil” no YouTube.

Serviço: Arena Cross 2018

– 1ª etapa

– Data: 19 de maio de 2018 (sábado)

– Cidade: Caraguatatuba-SP

– Horário: Treinos Cronometrados: 16h / Provas: 19h

– Local: Serramar Shopping – Av. José Herculano, 1086 – Pontal de Santa Marina