Os campeonatos Brasileiro e Pro Tork Gaúcho de Velocross realizam suas aberturas em um evento conjunto neste fim de semana, dias 10 e 11 de outubro, na cidade de Tupanciretã. A disputa seguirá rígido protocolo de segurança diante da pandemia do novo coronavírus, não permitindo a presença de público.

De qualquer maneira, os pilotos prometem dar show na pista de aproximadamente mil metros, localizada no Parque Motonáutico, com ampla infraestrutura. Ela é considerada uma das mais tradicionais do estado e se destaca pelo tipo de solo, solto, arenoso, e também pela constante manutenção.

Entre as equipes confirmadas está a Pro Tork Racing Team, que defende a liderança das principais categorias com Rafael Faria, atual campeão na VX1, VX2 e 230 Pró – atual 250 Pró. “Estou ansioso para alinhar no gate após tanto tempo sem corridas. Nesta temporada irei focar apenas na VX1 e na 250 Pró, estou animado”, explica o paranaense.

O time da maior fabricante de motopeças da América Latina ainda será representada por Luciano de Oliveira – VX1 e VX3, Alex Júnior – 250 Pró, Paulo Stedile – VX4, Sandro Alexandre – VX3 Nacional, VX4 Nacional e VX4 Especial, Marcio Lago – VX3 Nacional, VX3 Especial, VX4 Nacional e VX4 Especial e Ana Claudia Fietz – VXF Nacional.

Inscrições

Pilotos interessados devem fazer suas inscrições até às 12h de quinta-feira, através do site da Sportbay (eventos.sportbay.com.br/ eventos/campeonato-gaucho- velocross-abertura), pelo investimento de R$ 110. Para efetuar o cadastro é preciso estar em dia com a filiação 2020/2021, sendo que quem assinar agora permanecerá filiado até o final do próximo ano.

Confira a programação:

Sábado

9h – Treinos livres

11h30 – Treinos cronometrados

14h – Provas

16h30 – Premiação

16h50 – Provas

Domingo

8h – Warmup cronometrado

11h40 – Provas

13h30 – Abertura oficial

14h – Provas

15h20h – Premiação

16h – Provas

