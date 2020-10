Piloto Pro Tork, atual líder no Brasileiro, confirmou o favoritismo

Sem surpresas na terceira etapa do Campeonato Catarinense de Enduro FIM. Lolo Anton, atual líder no Brasileiro, confirmou o favoritismo ao vencer a categoria E1. A disputa foi realizada neste fim de semana, dias 17 e 18 de outubro, na cidade de Novo Horizonte.

O piloto Pro Tork comemorou a conquista. “Foi uma prova muito bacana, com quatro voltas de 20 quilômetros num percurso com três especiais (trechos cronometrados). Um terreno complicado, com pedras e muito seco. Fiquei feliz por manter o bom rendimento”, afirma.

De volta ao município de Rio Negrinho, Lolo retoma o treinamento e preparação da motocicleta focado em manter o título com a equipe. A quarta etapa do Campeonato Catarinense de Enduro FIM 2020 está programada para acontecer nos dias 7 e 8 de novembro, em Tijucas(Foto: Darlan Pituco).

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.