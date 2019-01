Luciano Oliveira e Pro Tork celebram dez anos de parceria

Participará de campeonatos onde já tem 3 títulos

A Pro Tork acaba de renovar o patrocínio com Luciano de Oliveira, mais conhecido como Boca. O piloto referência no velocross catarinense mantém uma parceria de dez anos com a marca, que é considerada a maior fábrica de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes.

Para ele, sinal de reconhecimento. “Sou muito grato a Pro Tork e a família Bonilha por acreditarem no meu trabalho, pela história que construímos. É um orgulho fazer parte desta grande equipe. Vou me dedicar com todas as minhas forças para trazer bons resultados na temporada 2019”, afirma.

Boca irá disputar os campeonatos Catarinense e Brasileiro da modalidade, nos quais é detentor de três títulos e um vice, respectivamente. E além de alinhar no gate da categoria principal, a VX1, ele terá um novo desafio, correr com os experientes atletas da VX3.

“Será uma nova etapa da minha carreira, estou animado. Disputando a VX3 antes, conseguirei me soltar mais para a VX1. E também não terá aquela pressão de andar em apenas uma classe, de ter que dar tudo certo. Terei mais oportunidades de subir ao pódio”, finaliza o piloto de 34 anos, natural de Jaraguá do Sul.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da Motul, NOS Energy Drink e Sportbay.