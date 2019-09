Maiara Basso é tricampeã brasileira de velocross

Pela Pro Tork Racing Team

Maiara Basso venceu todas as etapas da categoria VXF Importadas do Campeonato Brasileiro de Velocross 2019, carimbando seu terceiro título nacional na modalidade pela Pro Tork. A equipe ainda foi vice na VXF Nacional com Ana Claudia Fietz. A última etapa da temporada feminina aconteceu no fim de semana, dias 6 e 7 de setembro, em Campina Grande do Sul.

A jovem gaúcha comemorou o feito. “Venci a prova de ponta a ponta, conseguindo cumprir meu objetivo. Estou muito feliz por mais essa conquista, agradeço a todos que torcem por mim e meus patrocinadores, em especial a Pro Tork. Agora é focar no nacional de motocross, que está quase no fim, e também lidero a MXF”, disse Maiara.

O evento ainda foi válido pela quinta rodada do Brasileiro de Velocross para as demais classes, além da abertura do Sul-Brasileiro e quarta do Paranaense. Os pegas rolaram em uma pista de 1.300 metros, no Pesk e Pague Crozetta, local que já é reconhecido como um dos mais tradicionais redutos do velocross na região.

A Pro Tork também foi representada por outros atletas, como Rafael Faria. O paranaense deu show de pilotagem, vencendo as três principais categorias, VX1, VX2 e 230cc Pró. “O traçado estava excelente e consegui ser agressivo. Estou animado na briga pelos títulos”, afirma.

Outros destaques do time foram: Alex Júnior – segundo na 230cc Pró; Jacson Keil – segundo na Força Livre Nacional, terceiro na 230cc Pró e na VX1, além de quinto na TR125F Adulto; Rodrigo Taborda – primeiro na TR125F Adulto, segundo na VX1 e na VX2 e quarto na 230cc Pró; Rodil “Ferrugem” Araújo – terceiro na TR125F Adulto, Otavio Pedro da Silva – terceiro na VXJR, Lucas Basso – quarto na VX1 e terceiro na VX2, Matheus Zerbatto – quarto na VX2, Marcio Lago – quarto na VX3 Especial, terceiro na VX3 Nacional e segundo na VX4 Especial, Sandro Alexandre – primeiro na VX4 Nacional e Guilherme da Silva – terceiro na 200cc.

De volta as suas cidades, eles retomam o treinamento para os próximos desafios, todos agendados para o mês de outubro. O Paranaense terá a quinta etapa nos dias 12 e 13, em Araucária. Já o Sul-Brasileiro reunirá os competidores em 19 e 20, em Agronômica (SC). Esta data também está reservada para o Brasileiro, mas o local não está definido.



A Pro Tork é patrocinadora oficial do Paranaense e Sul-Brasileiro de Velocross e seus pilotos têm o apoio da Motul, NOS Energy Drink e Sportbay.